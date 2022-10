Aviron Bayonnais : pour ses vingt ans, Pottoka présente sa petite amie Pottokette à Jean Dauger

Elle était cachée dans un paquet-cadeau. Dans l'avant match de Bayonne - Toulouse ce samedi à Jean Dauger , les supporters ont fait la connaissance de Pottokette. La mascotte de l'Aviron Bayonnais, Pottoka, fête ses 20 ans, l'occasion de présenter au public sa petite amie. Tout comme son compagnon, des oreilles tombantes, une jupe, mais évidemment un maillot ciel et blanc sur les épaules, Pottokette rejoint son cher et tendre sur le terrain. Quelques galipettes sur la pelouse, avec Pottoka, le couple a mis le feu dans les tribunes, dans un stade à guichets fermés.

ⓘ Publicité

"Avec des collègues de l'Aviron Bayonnais, on est monté en haut de la Rhune chercher des champignons, et on est tombés sur cette Pottokette, et on s'est dit qu'elle plairait à notre Pottoka", raconte Christophe Daupes, ex-Pottoka et animateur micro à Jean Dauger. Une animation surprise pour marquer le coup des 20 ans de la mascotte, avec un "Zorionak" entonné par tout le stade, et marquer aussi Octobre rose, le mois en faveur du dépistage du cancer du sein. "Le mot d'ordre, c'est l'amour, et créer de l'émotion" appuie Christophe Daupes.

Pas question pour autant de remplacer la mascotte historique de l'Aviron Bayonnais. "La mascotte, c'est Pottoka, mais on garde la Pottokette sous le coude" explique Christophe Daupes. Pottokette pourrait faire son retour d'ici à la fin de la saison, pour marquer le coup d'un autre événement, en attendant "là, ils doivent être en train de faire leur nuit de noces aux Caraïbes" sourit Christophe Daupes.