Avis aux artistes, un concours en ligne permet de gagner l'enregistrement de son clip par des professionnels

Alors que le monde de la culture est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire, la ville de Vannes et la société FRD Production lancent un tremplin musical avec un clip à la clé!

Avis aux artistes, la ville de Vannes et la société FRD Production lancent un tremplin musical via Instagram.

Pour participer, c'est simple, si vous avez un petit talent en chanson, en musique ou les deux, vous vous filmez pendant 60 secondes maximum en train de chanter ou de jouer et vous postez la vidéo sur Instagram avec le mot dièse #tremplinmusicalFRDVannes. Tous les styles musicaux sont acceptés, qu'il s'agisse d'une reprise ou d'une composition. La société FRD Production partage ensuite les vidéos et les dix enregistrements qui auront reçu le plus de "likes" iront en finale.

Ce concours se termine le 11 décembre prochain. Et le prix est alléchant car le gagnant remportera son clip réalisé par FRD Production.

Plusieurs participations ont déjà été publiées. A vous de voter!