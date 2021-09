Avis aux "goûteurs d'eau" : Eau du Ponant recherche des volontaires

C'est le produit le plus contrôlé en France : l'eau du robinet. Et justement, pour vérifier sa qualité, Eau du Ponant recrute des volontaires. Ils contribueront à cette campagne de recueil de données qui doit durer au moins un an.

Quels critères ?

Pour pouvoir participer, il faut habiter une commune de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas, être non-fumeur, avoir internet, et bien sûr, boire quotidiennement l'eau du robinet.

Quel rôle pour les goûteurs d'eau ?

Les goûteurs d’eau devront évaluer les qualités gustatives, olfactives, mais aussi visuelles de l’eau de leur robinet. Il faut remplir un questionnaire en ligne une fois par mois. Leur rôle, c'est aussi d'alerter Eau du Ponant dès détection d’un problème.

Une formation

Les goûteurs d’eau recrutés bénéficieront d’une formation d’une demi-journée en novembre ou décembre par un professionnel sur les qualités organoleptiques de l’eau, autrement dit savoir identifier les différentes saveurs et odeurs que l’on peut rencontrer.

Pour rejoindre les goûteurs d’eau, il suffit d'envoyer un mail avant le 15 octobre aux "gouteursdeau@eauduponant.fr" avant le 15/10/2021 en mentionnant Nom, Prénom, adresse, et N° d’abonné Eau du Ponant.