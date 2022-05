Avis de recherche lancé après la disparition du petit cro-magnon à Périgueux

Qui a enlevé le petit cro-magnon, installé comme tous les jours rue Limogeanne à Périgueux ? Son propriétaire Fabrice Cellier a constaté la disparition du petit bonhomme ce jeudi 12 mai vers 20h, alors qu'il s'apprêtait à le rentrer dans sa boutique, pour la nuit, comme il le fait chaque soir. "A vrai dire il y a eu un petit moment d'absence, parce que d'habitude on le rentre entre 18h30 et 19h, et là il y a eu une heure supplémentaire où on a relâché l'attention", confie Fabrice Cellier.

"Il nous manque"

"Le petit" comme il l'appelle, est bien connu des Périgourdins, avec son gourdin et sa peinture rouge. Fabrice Cellier l'installe chaque matin dans la très passante rue Limogeanne, afin d'indiquer aux visiteurs la présence de sa boutique de vêtements, quelques mètres plus loin, rue Saint-Front. "On l'a depuis treize ans, il est fait à la main. C'est l'un des premiers dessins qu'on a réalisé, on a vraiment voulu lui donner vie, on a fait des représentations, on l'a peint...", soupire le propriétaire du magasin. Il a passé la journée de vendredi à attendre son retour, sans succès. "Je m'attends à le voir traverser la rue à tout instant, chaque minute je me dis que quelqu'un va le ramener en me disant qu'il s'est trompé, que la fête aidant, il l'a confondu avec un ami, un parent, et qu'il va me le ramener... Il nous manque", ajoute-t-il.

Pour l'instant, Fabrice Cellier a décidé de rentrer son autre cro-magnon, le grand, de peur de le voir disparaître lui aussi. Si vous apercevez le petit cro-magnon, vous pouvez contacter la boutique.

Fabrice Cellier a décidé de rentrer le gros cro-magnon pour le moment. © Radio France - Jeanne de Butler