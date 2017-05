Avis de recherche à Meroux : la commune a besoin... de moutons !

C'est un avis de recherche un peu particulier que lance la commune de Meroux dans le Territoire de Belfort. Le village a besoin d'un berger et d'un troupeau pour entretenir les alentours de son fort construit juste avant la Première Guerre mondiale.

Le village de Meroux dans le Territoire de Belfort recherche un berger et un troupeau. Cette commune possède un fort (construit juste avant la première guerre mondiale) dont les fossés étaient il y a encore un mois occupés par les moutons d'un agriculteur. Le problème, c'est qu'il vient de cesser son activité. La commune recherche donc un remplaçant pour désherber le site.

Un système gagnant-gagnant

Selon Christophe Henny, adjoint aux travaux à Meroux, "C'est de l'écopaturage. Ça nourrit les bêtes et ça évite à la commune de tondre en utilisant du gazoil, même si les services techniques doivent quand même intervenir un peu car ce n'est pas parfait". "Il y a une bergerie juste en bas du fort en bas et la cohabitation avec les visiteurs se passe bien. Et puis qui sait? On pourrait peut-être imaginer un jour de faire un fromage local, élaboré depuis les pâturages de Meroux".

Une personne de Giromagny s'est déjà montrée intéressée. Si vous êtes aussi candidat vous pouvez vous manifester auprès de la mairie de Meroux au 03 84 56 04 30.