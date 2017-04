Avis à tous les stéphanois gourmands : les pralulines arrivent en ville !

Depuis ce vendredi matin 9h, la nouvelle boutique du maître chocolatier François Pralus a ouvert ses portes au numéro 9 de la rue Michelet. Et le succès est au rendez vous: des centaines de clients ont défilé toute la journée et bravé la file d'attente pour pouvoir enfin déguster leurs pralulines...

A l'entrée de la devanture bordeaux de la nouvelle boutique Pralus la file d'attente s'étire sur plusieurs mètres le long du trottoir... certains ont patienté jusqu'à 40 minutes avant de pouvoir déguster les fameuses pralulines! Un succès qui a surpris François Pralus lui même: " On s'est fait complétement déborder, il y a dix mètres de queue dehors! Les pâtissiers arrivent tout juste à suivre, on produit à flux tendu depuis ce matin. On va certainement installer deux fours supplémentaires et prévoir du personnel en plus. Visiblement, nos pralulines étaient très attendues par les Stéphanois ! Nous sommes très heureux, on nage dans le bonheur !" . Dans la file d'attente, les avis sont catégoriques: "ça vaut la peine de patienter, car ses pralulines sont vraiment les meilleures! Elles ne ressemblent à aucune autres, elles sont bien meilleures, plus légères et surtout plus pralinées ! " afffirme Emilie. Même avis pour Jacques qui se réjouit de cette ouverture: " avant il fallait jusqu'à Lyon pour en acheter, maintenant on va pouvoir en manger plus souvent ! "... "Oui, mais attention au beurre et au sucre ! " réplique sa compagne dans un grand sourire.

Certains stéphanois ont patienté plus de 30 minutes devant la nouvelle boutique Pralus ! © Radio France - Tanguy Bocconi

Une recette originale unique

Sans dévoiler ses secrets de fabrication, François Pralus explique son succès avant tout par la qualité de ses produits : "Nous utilisons uniquement des noisettes du Piémont et des amandes d'Espagne, qui sont les meilleures au monde. Et nous fabriquons tous les jours jusqu'à 400 kilogrammes de praline fraîche dans nos ateliers de Roanne, c'est ce qui fait la différence avec d'autres pralines que l'on trouve dans le commerce et qui peuvent être conservée depuis plus d'un an." Une qualité qui a un prix: 12 Euros la praluline grand format de 600 grammes. Mais le succès est au rendez vous: depuis sa création en 1955 par le père de François Pralus, la friandise a séduit de plus en plus de gourmets. Il s'en écoule jusqu'à 800 par jour à Roanne et 1200 à Lyon ! Des chiffres qui, au vu de cette première journée d'ouverture, seront peut être aussi élevés dans la boutique stéphanoise, la onzième ouverte par la marque...