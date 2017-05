Avord : Des riverains de la base aérienne risquent de devoir dormir à l'hôtel

69 familles d'Avord évacuées ce samedi. Elles habitent à proximité de la base aérienne que l'on va raccorder au réseau d'adduction d'eau de la commune et au réseau d'assainissement. Mais avant de faire passer les tuyaux, il faut déminer le terrain.

La base d'Avord a été bombardée en 1940 par les Allemands et en 1944 par les Américains, et vingt-cinq échos radar laissent penser à la présence de bombes dans le sous-sol. On va donc creuser ce weekend pour en avoir le coeur net. Les endroits ont été repérés au sol et les démineurs préparent le terrain depuis deux jours. Les familles concernées devraient savoir en milieu d'après-midi ce samedi si elles pourront réintégrer leur habitation pour y dormir.

Des marques sur le sol indiquent aux démineurs le type d'écho répertorié © Radio France - Michel Benoit

Des centaines de big bag de sable ont été disposés autour de chaque emplacement sensible pour éviter les projections en cas d'explosion accidentelle. Si la présence de bombe se confirme, les habitants à moins de 30 mètres de l'écho devront partir plus d'une semaine, le temps de neutraliser l'engin.

La hauteur des protections de sable dépend de la taille de l'engin enfoui dans le sol © Radio France - Michel Benoit

Lles bombes seront neutralisées sur place si possible : il faudra donc creuser une tranchée de 2 mètres pour protéger les maisons de l'onde de choc. Un long travail de préparation qui empêche les familles les plus proches de rentrer rapidement chez elles.

La circulation est coupée durant plus d'une semaine, avenue de Bourges, la route qui dessert la base aérienne © Radio France - Michel Benoit

Si la bombe est transportable, les démineurs iront la faire exploser au polygone de tir de l'armée, tout proche.