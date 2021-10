Avord : la communauté de communes lance la " boîte qui sauve "

" La boîte qui sauve " arrive sur la communauté de communes de la Septaine, près de Bourges. 500 boîtes vont être distribuées auprès des personnes de plus de 75 ans ou en situation de fragilité. Cette boîte contient notamment une fiche de renseignements médicaux.

" La Boîte qui Sauve " sera très utile pour les secours s'ils doivent intervenir à domicile, grâce à la fiche de renseignements qu'elle contient. Il est également recommandé d'y mettre sa carte vitale ou tout document qui pourrait faciliter votre prise en charge par les médecins. C'est une première en région Centre-Val de Loire.

Anna Chiron, déléguée Inter-génération et Sophie Gogué, présidente de la communauté de communes de la Septaine. © Radio France - Michel Benoit

Une première en Centre-Val de Loire

Il fallait un endroit clairement identifié pour les secours. Or, tout le monde a un réfrigérateur et c'est là qu'il faudra la ranger : " On a choisi une couleur vraiment flashy pour cette boîte afin qu'on ne la confonde pas avec les autres boîtes alimentaires " détaille Anna Chiron, déléguée Inter-génération à la communauté de communes de la Septaine. " Il faut mettre un petit autocollant également sur sa porte de réfrigérateur et sur sa porte d'entrée pour que les secours sachent où récupérer les documents qui pourront leur être utiles. Il suffit d'aller chez son médecin pour qu'il remplisse la fiche de renseignements. Il indiquera les différentes pathologies dont on souffre, les allergies éventuelles. Les secours pourront travailler plus sereinement avec ces renseignements."

Claudette a déjà sa " boîte qui sauve." © Radio France - Michel Benoit

Claudette, à Avord, vient de recevoir sa petite boîte jaune. Cette veuve de 84 ans est convaincue de l'intérêt de cette initiative : " Je vais voir le cardiologue, le pneumologue, je suis diabétique. J'ai également un traitement au niveau des yeux contre la DMLA. Ce sera indiqué sur la fiche de renseignements. Cela pourra guider les secours si je tombe chez moi ou si je suis inconsciente et que je ne peux pas m'exprimer. Ils ne travailleront pas à l'aveuglette. C'est vraiment très bien."

Il ne faut pas oublier de placer le petit autocollant sur sa porte d'entrée pour informer les secours de la présence de " la boîte qui sauve." © Radio France - Michel Benoit

Une idée simple, pratique à laquelle Sophie Gogué, présidente de la communauté de communes de la Septaine, a tout de suite adhéré : " Il m'est déjà arrivé, en tant qu'élue, d'être appelée au domicile de certaines personnes a qui il arrivait quelque chose. Et je vous jure que c'est très gênant de devoir fouiller dans leurs affaires pour remettre aux secours les documents ou les informations dont ils ont besoin. Je suis sûre que cette boîte pourra sauver des vies. "

Les secours devront ouvrir le réfrigérateur pour trouver la boite qui sauve. © Radio France - Michel Benoit

500 boîtes seront distribuées pour un coût de 2.000 euros.