Azay-le-Rideau : le sanglier se réfugie dans la médiathèque

Un sanglier, sans doute effrayé par une battue, s'est réfugié ce dimanche dans la médiathèque d'Azay-le-Rideau. Il a été capturé et remis dans son milieu naturel.

Ce sont les gendarmes d'Indre-et-Loire qui racontent cette histoire étonnante.

Ce dimanche 19 Février, les gendarmes d’Azay-le-Rideau ont été appelés pour une intrusion un peu spéciale dans la médiathèque communale. Il s’agissait en fait d’un sanglier d’une cinquantaine de kilos, apparemment effrayé par une battue, et qui a traversé l’Indre pour se retrouver en plein cœur de l’agglomération d’Azay-le-Rideau. L'animal serait entré en bisant la porte vitrée du bâtiment public.

Capturé à l’aide d’un filet, et avec l'appui de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, l’animal a été remis en liberté et reconduit dans son milieu naturel.