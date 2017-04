"B.A.R.Y.L." le robot poubelle mobile de la SNCF arrive en gare de Dijon

SNCF Gares & Connexions s’est associée à la start-up Immersive Robotics pour développer un prototype de robot poubelle mobile baptisé B.A.R.Y.L.. Son objectif est de rendre chacun acteur de la propreté en gare en attirant notre attention sur la poubelle "de manière ludique, innovante et intuitive."

B.A.R.Y.L est une poubelle-mobile qui anticipe les besoins en venant à votre rencontre. Ce robot se déplace aléatoirement dans un périmètre défini au sein de la gare. Doté d’une intelligence artificielle, il apprend progressivement à détecter une personne à proximité qui souhaite lui remettre un déchet et à se diriger vers elle, tout en évitant les obstacles et en émettant des sons et des lumières. Cerise sur le gâteau, B.A.R.Y.L est équipé d’une sonde qui analyse son taux de remplissage. Une fois pleine, cette poubelle mobile retourne à sa base pour être vidée par un agent d’entretien. Dans le futur, elle pourrait même envoyer un SMS à l’agent pour le prévenir qu’elle est pleine.

Une expérimentation d’une semaine à Paris Gare de Lyon, puis une tournée en France

Cette petite poubelle a déjà été expérimentée à Paris Gare de Lyon en décembre dernier et effectue une « tournée » des gares en région à la rencontre de tous les clients ! C’était le cas ce jeudi à Dijon. B.A.R.Y.L vise à améliorer la propreté dans les gares, et s’inscrit dans la continuité des innovations développées actuellement comme le nettoyage de pilier par cryogénie en gare de Bordeaux Saint Jean ou encore une machine pour retirer les chewing-gums à Paris Gare du Nord

B.A.R.Y.L dans sa tournée des gares © Maxppp - David Cormier

Avec B.A.R.Y.L, si vous n'allez pas à la poubelle, c'est la poubelle qui vient à vous ! Le prototype sera encore présent en gare de Dijon ce vendredi 14 avril. Il rejoindra ensuite Bordeaux et Poitiers. Cette tournée, en plaçant le robot dans des situations et environnements variés, doit lui permettre « d’apprendre » par l’expérience et d’optimiser ses réactions.