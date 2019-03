Badecon-le-Pin : son grenier est un petit musée du téléphone

Badecon-le-Pin, France

Posés sur des étagères ou accrochés au mur, dans le grenier de Roger Fuentes, retraité de Badecon-le-Pin, les téléphones sont partout ! Il y en a 250 qui permettent de retracer l'histoire de l'appareil depuis la fin du 19e siècle. Le modèle le plus ancien est américain, il date de 1892. Son aspect n'a évidemment rien à voir avec aujourd'hui : "le micro sort avec un cornet un peu comme un entonnoir, l'écouteur est à part. La sonnerie, c'est celle qu'on entend dans les vieux films de Charlot".

Dans la collection de Roger, il y a aussi des uniformes des PTT © Radio France - Sarah Tuchscherer

La passion des téléphones, Roger l'a depuis 45 ans. Il l'explique ainsi : "pour moi qui suis né dans l'immédiat après-guerre, il avait un côté magique, le son qui passe dans un fil. Enfant, on parle toujours dans un tuyau ou un entonnoir. Là c'est le côté magique : par un fil on entend la voix". L'avantage ausssi, avec les téléphones, c'est qu'il y a toujours quelques réparations à faire, notamment au niveau du fil, ça permet au collectionneur de bricoler. Et de s'instruire aussi. C'est en acquérant de nouvelles pièces que Roger a appris que le premier abonné au téléphone de l'Indre était le drapier Balsan. Sa ligne a été ouverte en 1893.

A son établi, Roger répare les modèles anciens © Radio France - Sarah Tuchscherer

Marie-France, l'épouse de Roger, l'accompagne dans les brocantes et les vide-greniers. Loin de trouver cette passion envahissante, elle l'encourage à continuer : "je suis folle de ses téléphones ! Je ne suis pas collectionneuse mais j'aime les objets anciens, ça ramène à notre jeunesse et puis ça permet de garder une trace de l'évolution technique qu'il y a eu au 20e siècle".