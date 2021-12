Noël débute de façon mouvementée pour une famille de caennais résidente à Sydney en Australie. Dans un contexte déjà difficile de crise sanitaire Carl Hervé et sa famille ont réussi à rejoindre Paris via Londres. Mais à l'arrivée, pas de bagages et surtout plus de cadeaux pour leurs enfants.

Bagages et cadeaux de Noël perdus entre Sydney et Paris: début de vacances manqué pour un supporter du SM Caen

Carl Hervé espérait profiter sereinement de son mois de vacances en Normandie, à Caen où vit une partie de sa famille. Mais aujourd'hui il a du mal à contenir sa colère. Parti de Sydney en Australie où il vit avec son épouse et ses deux enfants il a rejoint Paris via Londres, mais sans ses 3 valises pourtant enregistrées au départ.

"Je veux juste savoir où sont mes bagages"

Carl, alias CAENgourou sur les réseaux sociaux est bien connu de l'équipe du Stade Malherbe de Caen dont il est un fervent supporter.

Ce salarié de la compagnie aérienne Qantas, également passionné de variété française, aime à parodier le club de football caennais avec ses chansons revisitées.

A Sydney, Carl Hervé est aussi connu pour ses cannelés. Faute de pouvoir exercer son travail pendant la pandémie, il s'est lancé dans la production et la vente de ces petits gâteaux maison. qui font un tabac là bas.

Les cannelés de Carl © Radio France

La compagnie Air France sollicitée

Aujourd'hui ce caennais en appelle à la compagnie aérienne Air France pour retrouver ses bagages.

"Dans nos valises on avait bien sûr tous nos vêtements, nos manteaux d'hiver, mes médicaments pour le suivi de mon cancer, et surtout les cadeaux pour mes enfants, ceux de mes frères et toute la famille. C'est incompréhensible et la compagnie aérienne ne me donne aucune réponse!"

L'espoir des réseaux sociaux

C'est parce que personne ne lui répond que Carl alias CAENgourou a lancé son appel à l'aide sur les réseaux sociaux. En attendant, à Caen où il a rejoint sa famille, la solidarité s'est mise en place. Des voisins leur ont prêté des vêtements, ses parents et son frère aussi.

Et ce sportif dans l'âme a entamé un marathon dont il se serait bien passé: faire les magasins pour racheter les cadeaux que "le Père Nöel" devait apporter à ses enfants.

L'appel de Carl Hervé Copier

Pour toutes informations vous pouvez appeler le 06 86 69 51 36