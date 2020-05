Baie du Mont-Saint-Michel : la danse des résidents des Hermelles pour fêter le déconfinement

Les résidents de maison de retraite Les Hermelles à Saint-Broladre dans la Baie du Mont-Saint-Michel ont réalisé un clip pour fêter le déconfinement. Sur un air de Chuck Berry, ils dansent avec leurs animateurs et donnent ainsi des nouvelles à leurs proches.

Pour donner des nouvelles à leurs proches dont ils étaient coupés pendant le confinement, les résidents des Hermelles à Saint-Broladre (Ille-et-Vilaine) ont réalisé un clip. Accompagnés de leurs animateurs, les résidents de cet établissement pour personnes âgées autonomes se dandinent au son de "You never can tell, c’est la Vie" de Chuck Berry.

La chorégraphie est inspirée du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Le clip est à voir sur Youtube. Attention il donne envie de danser devant son écran!