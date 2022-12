Bain de Noël dans la Manche : une vingtaine de courageux se sont donnés rendez-vous sur la plage de Collignon

Ils étaient près de vingt. Des hommes et des femmes de tous les âges à se retrouver sur la plage de Collignon, à Tourlaville, pour le traditionnel bain de Noël dans la Manche. En ce 25 décembre, à 11h, tout le monde s'est jeté à l'eau.

Chacun a sa technique pour s'adapter à la température de la Manche. Le thermomètre affiche 10 degrés dans l'eau et pas beaucoup plus en dehors. Thierry est venu en voiture et il s'est préparé pendant le trajet. Il a fait des grands bâillements pour se détendre et puis une fois sur place, "je ne m'arrête pas, j'avance tranquillement en maîtrisant le souffle, en respirant très calmement." Une fois dans l'eau, Thierry s'est même laissé aller en faisant quelques longueurs.

Une grande première pour certains

Tout le monde n'a pas l'habitude, Fabienne fait son premier bain de Noël. Sous les yeux de son mari, resté sur la plage, elle a "pris la vague", sans échauffement. "C'est un défi personnel", raconte-elle les cheveux encore mouillés. "J'ai hâte de faire voir ça à mes petits enfants !" C'était un peu plus compliqué pour Yann, pour qui a aussi vécu son premier bain de Noël. "L'eau est froide, piquante même ! Je viens de Marseille. Là-bas, on ne se baigne pas pendant les mois qui se terminent en "embre", ironise-t-il. Mais j'y suis allé d'un pas décidé, je me suis baigné jusqu'au cou, on verra l'année prochaine pour se baigner la tête".

Un tradition à faire perdurer

Pour que tout le monde se réchauffe après le bain, les habitués de cette tradition ont prévu du vin chaud, du café et quelques douceurs. "C'est important et ça fait plaisir de voir qu'on se retrouve pour cette tradition, qu'on prenne une boisson chaude ensemble ensuite, raconte Sylvie qui pratique la baignade de Noël depuis vingt ans. Aujourd'hui tout se perd, on était plus nombreux l'année dernière, c'est important de se réunir." Sylvie espère voir plus de monde sur la plage de Collignon au prochain Noël.