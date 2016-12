Tourlaville : une vingtaine de courageux pour le bain de Noël

C'est une tradition : des particuliers se retrouvent chaque 25 décembre à 11 heures à Tourlaville, près de Cherbourg. Ce dimanche, une vingtaine de particuliers ont osé se mettre à l'eau.... une eau à 9°C.

La bruine et la grisaille ne les ont pas refroidis : une quarantaine de personnes se sont retrouvées sur la plage de Collignon à Tourlaville, près de Cherbourg, ce dimanche, à 11 heures pétantes. Parmi elles, une vingtaine ont osé sortir le maillot de bain et prendre un bain de Noël. Un bain de mer dans une eau à 9°C.

Aude et Hélène, deux soeurs toulousaines de passage chez leurs grands-parents à Cherbourg, se sont baignées pour la première fois cette année: : "Il faut avoir du mental. On est entrées dans l'eau jusqu'au cou, on y est restées une dizaine de secondes, mais pas plus C'est une minute de souffrance, mais une anecdote qu'on pourra raconter pendant longtemps ! "

Source de bien-être

Les habitués côtoient les nouveaux venus, et l'ambiance est "très sympa. On s'encourage mutuellement, on échange quelques mots, tout le monde a le sourire", raconte Michèle, qui sort de l'eau, bonnet de Noël sur la tête. Elle reste quelques minutes sur la plage, elle "n'a pas froid".

Pour d'autres baigneurs, c'est un réconfort. "On se sent bien après, revigoré", assure Michèle. "Et puis c'est de famille". Sa mère s'est baignée chaque année à Noël jusqu'à l'âge de... 93 ans.

Spectateurs et baigneurs, tous se sont ensuite retrouvés autour d'un vin chaud et de quelques gâteaux.