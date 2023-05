Bal des Séniors : ça guinche à Marseille !

Un Madison, une salsa, un paso doble ? C'est au choix à Marseille, près de la Bourse ce jeudi après-midi. La Ville de Marseille invitait toutes les Marseillaises et Marseillais de plus de 60 ans à un bal gratuit, de 15h à 18h. La place Général de Gaulle a été exceptionnellement aménagée avec une scène animée par un DJ. Même si Anaïs a dû faire preuve de patience avant de trouver un partenaire, l'heure est au partage. "C'est bon pour la tête et les jambes. A nos âges, il faut faire gaffe aux jambes !" clame Myriam avant de se jeter dans les bras de son partenaire Grégoire 77 ans : "C'est bon pour le moral. Dans les boîtes de nuit, les gens dansent seuls". Pas ici !

