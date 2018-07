Bal du 13/14 juillet : portrait de deux frères jumeaux, pompiers toulousains

Par Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie

À l'occasion des traditionnels bals des pompiers ce vendredi soir, voire pour certains samedi, France Bleu a rencontre les jumeaux les plus connus des casernes de Haute-Garonne. Antoine et Mathieu Chauvet sont fils, petit-fils et neveux de pompiers.Portrait(s).