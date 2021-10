Balade au cimetière de Faucogney, entre les tombes anciennes et remarquables

C'est l'un des plus anciens cimetières de France, le cimetière de Faucogney-et-la-Mer dans le Pays des Mille Etangs en Haute-Saône. Une procédure d'abandon de tombes a été lancée et se termine début 2022, les tombes remarquables et historiques seront conservées et entretenues par les communes.

La colline Saint-Martin surplombe la commue de Faucogney-et-la-Mer et le hameau d'Annegray. A 485 mètres d'altitude, l'église Saint-Martin construite avant le VIème siècle est l'une des plus anciennes églises de Franche-Comté. Elle domine la vallée du Breuchin.

Autour de l'église, se trouve l'un des plus anciens cimetières de France. Le chœur et le chevet de l'église ainsi que le cimetière qui entoure l'édifice sont inscrits par arrêté du 24 février 1944 au titre des monuments historiques. De nombreuses tombes sont centenaires, on arrive à lire sur certaines pierres tombales des dates de décès d'avant 1870.

Ce cimetière est commun à quatre communes : Faucogney-et-la-Mer, Esmoulières, La Voivre et Amont-et-Effreney. Autrefois, lors des cérémonies d'obsèques le corbillard était tiré par des bœufs ou des chevaux. On montait à pied à l'église par le chemin des morts sur deux kilomètres en pente. Dans les années cinquante une route goudronnée a été réalisée sur un peu plus de cinq kilomètres.

Un frère de Robespierre

Le cimetière compte aujourd'hui un peu plus de 600 tombes, au fil des ans il a été agrandi. Mais tout autour de l'église se trouvent les tombes les plus anciennes. Certaines sont de simples tombes avec juste une croix, il n'est plus possible de lire un nom ou une date. D'autres sont en revanche de véritables petits monuments. Ces tombes retracent le passé des communes avec les tombes des notables, des grandes familles, des industriels qui ont développé les usines de tissage, ou encore des tombes de notaires ou d'anciens maires. Une tombe attire un peu plus l'attention, c'est celle d'un frère de Robespierre.

Le cimetière Saint Martin. Ici la tombe d'un frère de Robespierre © Radio France - Jean-François Fernandez

Toutes ces tombes très anciennes n'ont plus forcément de descendants pour les entretenir. D'années en années, sans entretien elles finissent par se dégrader, certaines croix menacent de tomber ou sont déjà à terre.

Une des plus ancienne tombes © Radio France - Jean-François Fernandez

Reportage avec Bernard Desgranges, passionné de généalogie

Une procédure d'abandon

Les quatre communes : Faucogney-et-la-Mer, Esmoulières, La Voivre et Amont-et-Effreney ont lancé une procédure d'abandon de tombes. Sur une durée de trois ans, chacun doit entretenir ses tombes, celles qui n'ont pas de propriétaire sont vite envahies par la végétation. Au terme de ces trois années de procédure réglementaire, c'est à dire début 2022, les communes vont pouvoir récupérer ces tombes.

Panneau de procédure de tombe à l'abandon installé devant une tombe. © Radio France - Jean-François Fernandez

Laurent Seguin, le maire de Faucogney-et-la-Mer explique que "chaque tombe est une petite propriété privée sur laquelle on a pas le droit d'intervenir". Lorsqu'il n'y a plus de descendance il y a de la végétation qui pousse "des monuments menacent de tomber, il y a du danger". La procédure très réglementée d'abandon de tombes dure trois ans, des petits panneaux sont installés devant chaque tombe, les propriétaires ont trois ans pour se faire connaitre en maire. Passé ce délai, les communes récupèrent la propriété foncière des tombes. La procédure se termine début 2022.

Certaines tombes sont de véritables monuments. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ce cimetière a une grande richesse, la présence de tombes anciennes, elles seront conservées. C'est le cas des tombes qui ont un intérêt patrimonial ou historique. On trouve ainsi des tombes d'anciens notables, d'anciens curés, d'anciens maires. Elles seront réparées si nécessaire et entretenues par les communes. D'autres tombes, sans intérêt, pour lesquelles il n'y plus de possibilité d'identification, seront reprises, les restes seront placés dans un ossuaire.

Reportage avec Laurent Seguin, le maire de Faucogney-et-la-Mer

Les tombes les plus anciennes, sans descendants, recouvertes de végétation. © Radio France - Jean-François Fernandez

Le cimetière Saint Martin a donc encore un peu une allure de cimetière abandonné.