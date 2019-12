Balade des Pères Noël Motards : plusieurs centaines de motards au grand coeur ont pris le départ ce dimanche !

Fixin - France

vOU Malgré des conditions météos peu clémentes, ils étaient plusieurs centaines de motards à répondre à l'appel de l'association des Pères Motards de Côte-d'Or ce dimanche 8 décembre 2019. Ils s'étaient donnés rendez-vous sur le parking de "NR Part Racing" à Fixin près de Dijon.

Des cadeaux neufs pour les petits malades

Le principe de cette manifestation caritative est simple : il s'agit d'offrir le plus merveilleux Noël possible à tous les enfants hospitalisés de la région Bourgogne Franche-Comté. Aussi, chaque motard voulant participer à la balade devait apporter un ou plusieurs cadeau(x) neufs qui seront ensuite redistribués au sein des services pédiatriques des établissements de soins de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ils doivent également préciser sur les colis « fille ou garçon » ainsi que la tranche d’âge.

Vincent Voisin, président de l'association des Pères Motards de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Des cadeaux destinés aux cliniques et hôpitaux de la région

Les cadeaux sont entreposés sous un barnum installés sur place. Concernant les hôpitaux ou les cliniques de Beaune, de Chalon-sur-Saône ou de Dijon ils sont récupérés le jour même par des associations ou des personnels soignants. Ce sont eux qui assureront la distribution aux petits malades à Noël ou durant la période des fêtes de fin d'année. Une autre partie du "butin" sera livrée dans les jours qui suivent à ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce dimanche, c'est à dire l'hôpital de Besançon ou encore une clinique d'Autun.

Plusieurs centaines de motards au départ de la balade © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce Père Noël se serait-il coincé la barbe dans la visière de son casque? © Radio France - Thomas Nougaillon

Les Pères Noël en selle

C'est la sixième édition de cette manifestation, chère au coeur de nos motards. Outre la collecte des cadeaux, l'un des temps forts est la balade à moto déguisés en Père Noël. Cette année ils sont partis de Fixin, se sont rendus à la Toison-d'Or en empruntant la rocade de Dijon. Ils ont ensuite traversés la ville, s'arrêtant place Darcy avant de reprendre la route de Beaune pour un retour à Fixin dans l'après-midi.

Une montagne de cadeaux a été collectée! © Radio France - Thomas Nougaillon

L'an passé, année de tous les records !

Les cadeaux sont destinés à des enfants de 0 à 18 ans, ce sont en général des poupées, des petites voitures, des peluches mais aussi des hochets pour les nouveaux nés ou des vêtements. Nouveauté cette année, sept petites motos ont été offertes par l'association. Des motos destinées à emmener les enfants dont l'état de santé le nécessite en salle d'opération. En 2018, plus de 760 cadeaux avaient ainsi été collectés et 450 motards avaient pris part à l'événement, c'est le record pour l'instant. Pas sûr qu'il soit battu cette année à cause de la pluie et du contexte social agité.

→Retrouvez notre "+ INFO" ce lundi 9 décembre 2019, le reportage "grand format" de France Bleu Bourgogne consacré à cette belle opération est à écouter à 6h18 et 8h18. Vous entendrez notamment Vincent Voisin, président de l'association, des motards ainsi qu'Amandine et Élodie, auxiliaire de puériculture et infirmière puéricultrice au service pédiatrie de l'hôpital de Beaune.