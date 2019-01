Baleine échouée à Saint-Florent, le maire prend un arrêté en raison du risque sanitaire

Échoué depuis plus d'une semaine près de Saint-Florent, un cétacé d’une vingtaine de mètres attire les curieux. Le maire, craignant un risque sanitaire, en a donc interdit l’approche.

Corse, France

Une baleine s'est échouée, depuis plus d'une semaine, sur la commune de Saint Florent entre le lieu-dit Fiume Santu et la pointe du Ceppu. Une situation qui a conduit le maire de la commune à prendre un arrêté pour interdire la circulation, la navigation et la baignade autour de l'endroit jusqu’au 10 janvier.

20 à 25 tonnes

Une interdiction "pour des raisons de salubrité", explique le maire de Saint-Florent, Claudy Olmeta. "Il faut être très prudent car les gens se déplacent massivement pour voir l’animal".

Claudy Olmeta, maire de Saint-Florent, "il faut être très prudent" Copier

La baleine, d’une vingtaine de mètres de long et dont le poids est estimé entre 20 et 25 tonnes, s’est échouée en partie sur les rochers, le reste de sa dépouille étant encore immergée.

Des échouages "réguliers"

Des mammifères qui s’échouent dans le golfe de Saint-Florent, ce n’est pas si rare. "C’est la deuxième fois en peu de temps", ajoute Claudy Olmeta, "c’est un fond de golfe, donc même si des baleines sont harponnées très au large, les courants les dirigent vers la côte ouest du golfe ou même sur la plage principale, la plage de la Roya ".

La carcasse devrait être retirée par des services spécialisés dans le courant de la semaine prochaine.