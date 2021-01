Ballon échoué dans les Vosges : le mystère élucidé !

Ce n'était pas un envoi volontaire. Cédric Barbier vient d'en avoir confirmation : le ballon trouvé sur son terrain n'a pas été lâché, il s'est échappé d'une fête en Allemagne. "Il était une fois une fête d'anniversaire pour les 18 ans d'une jeune allemande, ses parents décident de décorer le lieu de la fête avec des ballons à hélium en forme de 1 et de 8, et y ajoutent des photos de la jeune fille et ses amis", raconte l'habitant de Remoncourt, heureux d'avoir le fin mot de l'histoire.

300 kilomètres parcourus

"Voici un petit ballon fugueur en mal d'aventures, qui décide de voir du pays", poursuit le Vosgien amusé. Trois cents kilomètres plus tard, le ballon - sans doute séduit par la beauté de nos Vosges - termine son envolée fantastique sur son terrain. Une histoire qui a fasciné de nombreux internautes. L'appel lancé sur Facebook par Cédric Barbier pour retrouver l'expéditeur a été relayé plus de 85.000 fois.

Il est maintenant temps de conclure ce joli conte : contacté par une amie de la famille à l'origine de la fugue, Cédric Barbier s'apprête à renvoyer les photos, accompagnées bien sûr d'un petit mot ! Il aurait préféré leur rendre en mains propres, "un plus joli épilogue" selon lui, mais les conditions sanitaires ne le permettent pas.