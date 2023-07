Ballots, Simplé, Andouillé, de fiers représentants de la Mayenne au festival des communes aux noms burlesques

Les villages mayennais de Ballots, Simplé et Andouillé ont participé samedi au festival gourmand des régions et des communes aux noms burlesques à Corps-Nuds près de Rennes. L'occasion de faire, à travers cet évènement, la promotion de nos campagnes et de nos produits du terroir.

