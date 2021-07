Bannegon : l'appel à l'aide d'un amoureux de la deudeuche

Jeff estime son préjudice à 30.000 euros mais l'expert de l'assurance l'évalue à 5.000 euros seulement. Il n'a pas pris en compte le stock de pièces détachées accumulées depuis des années par ce passionné de la deudeuche. L'amie de Jeff a donc décidé de lancer une cagnotte en ligne sur Gofundme. Plus de 5.000 euros ont déjà été collectés mais ce n'est pas pas encore suffisant pour reconstruire cet atelier.

Jeff a réussi à sauver sa 2cv des flammes. © Radio France - Michel Benoit

Des bras de suspensions vieux de plusieurs dizaines d'années, des tambours de frein, des culasses, des vilebrequins, des boîtes de vitesses. Jeff avait accumulées des centaines de pièces détachées pour réparer ses propres 2cv, mais aussi celles de ses amis. Un vrai trésor aujourd'hui totalement inutilisable : " Ca a chauffé beaucoup trop dans l'incendie " constate Jeff. " Les culasses ont fondu. C'est complètement détruit. Et sur internet, c'est devenu hors de prix. " Le feu a pris à cause d'une étincelle de soudure. Heureusement, Jeff a pu sauver la deux chevaux qui était dans l'atelier.

L'atelier de Jeff avant qu'il ne flambe. - Jeff

En trois semaines, Jeanne a déjà collecté une belle somme sur gofundme mais ce n'est pas encore suffisant pour redémarrer : " On remercie vraiment beaucoup les personnes qui ont déjà mis de l'argent sur la cagnotte " déclare Jeanne, la compagne de Jeff. " On les connait tous quasiment et on sait l'effort qu'ils font pour nous. Le miracle, ce serait de pouvoir récupérer un stock de pièces ou une vieille 2cv . "

Ce qu'il reste des pièces détachées © Radio France - Michel Benoit

Roland, un autre amoureux de deux chevaux a fait ce qu'il a pu pour aider son ami en lui offrant des outils : " J'avais plusieurs clefs en double ou en triple. Autant faire plaisir. J'ai fait le tour de mon atelier et rempli une caisse ou deux. J'ai également donné un fer à souder."

Les 2cv atteignent aujourd'hui des somems importantes © Radio France - Michel Benoit

Jeff recherche une machine à pneus, un poste à souder semi-automatique notamment. Le problème pour les pièces détachées, c'est que les deudeuches deviennent aujourd'hui très chères. La voiture du pauvre ne l'est plus vraiment, regrette Roland : " Il y a les deuchistes et les autres. Les deuchistes roulent en 2cv pour la vie quotidienne. Aujourd'hui, la 2cv est devenue trrès en vogue et il y a des personnes très riches qui font monter les prix et cela devient presque inabordable pour nous. Ils acquièrent des 2cv encore plus brillantes que lorsqu'elles sont sorties d'usine ! "

Jeff, avec des amis, occupés à reconstruire une 2 cv dans l'atelier qui a brûlé - Jeff

L'objectif de la cagnotte est d'atteindre les 8 à 10.000 euros.