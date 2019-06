Baptême de l'air pour le sandwich volant

Moselle, France

Attention, objets volants non identifiés, impact prévu ce dimanche matin dans la Saône ! Une quarantaine d'équipages loufoques vont s'élancer à Lyon à l'occasion du Red Bull Jour d'Envol,une compétition ou l'objectif est de faire voler le plus loin possible au dessus de l'eau des appareils aussi originaux qu'audacieux. Les éditions précédentes ont ainsi vu s'élancer des maisons, des locomotives ou des boites de pop-corn volantes. Cette année, quatre mosellans espèrent bien régaler l'assistance avec... un sandwich volant nommé Jean Bombeur.

C'est Pierre originaire de Volstroff et ingénieur en électronique et informatique, qui a eu l'idée de participer à ce défi original et qui a entraîné dans son sillage Julien, Fabien et Guillaume. Ensemble, ils forment l'équipe des Bérets Gourmets. "On voulait faire quelque chose qui représente la France. On avait pensé au départ à la baguette, et finalement nous avons décidé de fabriquer un jambon-beurre" raconte Pierre.

Voler au moins 30 mètres

La présentation du prototype Jean Bombeur

L'engin de 5 mètres de longueur et autant d'envergure est conçu de bois et de polystyrène, avec une coque peinte aux couleurs d'une baguette de pain, un fine plaque rose pour symboliser le jambon, et un entourage en papier crépon pour figurer la salade. Sans oublier les ailes transparentes pour permettre au casse-croûte de s'envoler au moins sur 30 mètres comme l'espèrent les quatre compères. Enfin théoriquement, car les tests sont impossibles avant le jour J. "On a fait quelques calculs, explique Fabien, mais le grand test, c'est bien dimanche." Il n'y a donc aucune certitude sur la réussite de leur projet. "On a plus de chance de tomber que de voler. Alors on va essayer de tomber avec panache" rigole Pierre qui aura l'honneur de piloter le sandwich, poussé sur une rampe à 6 mètres au dessus de l'eau par ses camarades. "C'est la place d'honneur, confie Guillaume, la lutte a été rude pour l'attribuer." Selon le règlement, l'appareil ne doit pas dépasser 180 kg pilote compris. "Alors on a mis Pierre au régime, glisse Fabien, il ne mange que de la salade."

On a plus de chance de tomber que de voler. Alors on va essayer de tomber avec panache (Pierre, pilote du sandwich)

Bérets et marinière

Avec un budget de 1.500 euros, les Bérets Gourmets ont reçu le soutien financier d'un grand magasin de bricolage pour mener à bien leur tentative. Et pour pousser le cliché jusqu'au bout, l'équipe sera habillée avec bérets, moustaches, marinière et mocassins. Sans oublier le casque et le gilet de sauvetage pour tous. Car quoi qu'il arrive, ils prendront un peu d'eau avec leur sandwich.