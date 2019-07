Barcelona Express : des Mayennaises vont jouer du pouce !

Département Mayenne, France

Rejoindre une ville le plus rapidement possible, uniquement en faisant du stop, c'est le principe de la compétition "Barcelona Express", Une course de vitesse qui ressemble à la célèbre émission télé "Pékin Express". Une équipe de trois Mayennaises s’est bien préparée et compte mettre toutes les chances de son côté. Derrière le nom « loufoque » de Pif Paf Pouce, se cachent Julie, Mélanie et Clémence.

Les concurrents ont donc 5 jours pour rejoindre Barcelone en stop. Près de 200 équipes sont au départ de Paris. Julie s’est lancée dans cette incroyable aventure avec ses deux copines : "on s'est connue au lycée à Mayenne. Former un équipage, ça s'est fait presque naturellement. On adore les voyages et cette compétition ça nous a parues l'idéal". La compétition commence bien avant le jour du départ, Mélanie et ses coéquipières ont eu plusieurs défis à relever : "on a eu plusieurs challenges à réaliser comme des vidéos originales. Evidemment le but maintenant c'est de rejoindre Barcelone".

Le départ, c'est aujourd'hui, 15 juillet, pour ces trois intrépides Mayennaises qui, au-delà de la compétition, s'engagent pour la bonne cause : "il y a un but humanitaire. Les droits d'inscription vont aller à une association qui va bâtir une école au Mexique à partir de plastique recyclé".