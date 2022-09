Barlieu : des silos agricoles transformés en fresque contemporaine

Quand l'art débarque là où on ne l'attend pas : le peintre contemporain Claude Pasquer supervise depuis fin août la création de sa fresque monumentale sur les silos agricoles de Barlieu, entre Aubigny sur Nère et Sancerre.

L'association "Allons Voir " promeut l'art contemporain depuis quatre ans à travers le pays fort, dans les granges pyramidales notamment. Cette oeuvre est un aboutissement pour elle, tout comme l'artiste, Claude Pasquer, qui réside pas très loin, dans le village de Morogues. Ce peintre contemporain est fasciné par l'art cinétique. On peut même parler de peinture construite. Il a imaginé différentes trames géométriques de six couleurs pour habiller trois de ses sept silos agricoles de Barlieu : " J'ai conçu des trames avec des variations dans l'ordre des couleurs. Quand on se déplace devant le silo, les ondulations colorées créent le mouvement. J'aime beaucoup faire intervenir le temps dans mon travail, la durée. Ce n'est pas un art qui est figé. C'est un art qui bouge. J'utilise les couleurs du prisme de la lumière. Aux trois couleurs primaires que sont le rouge, le bleu et le jaune, j'ai ajouté l'orange, le vert, et le violet. Ce que je veux, c'est partager l'art pour qu'il ne reste pas que dans les musées."

Le peintre contemporain, Claude Pasquer a imaginé l'oeuvre la plus monumentale de sa carrière. © Radio France - Michel Benoit

Ces silos mesurent 12 mètres de haut ! Ils sont visibles de loin. Depuis quatre ans, l'association " Allons Voir" essaie de faire connaître le pays fort, un merveilleux coin de campagne, grâce à l'art contemporain : " C'est un secteur magnifique, très vallonné, mais le souci, c'est qu'on à l'écart de beaucoup de choses " explique le président de l'association, Jean-André Viala. " On n'est pas loin de la Loire à vélo, mais on n'est pas dessus. On n'est pas loin de Sancerre, mais pas tout près non plus. Bourges est à cinquante kilomètres. On est sur un territoire essentiellement agricole. L'idée est aussi de valoriser cette activité grâce à l'art contemporain. Jean Villard disait à propos de son festival à Avignon, qu'il voulait l'art élitiste pour tous. C'est ce qui nous guide."

Jean-André Viala, président de l'association Allons Voir ! © Radio France - Michel Benoit

A plus de 80 ans, Claude Pasquer prend cette proposition comme un cadeau et espère qu'elle s'intégrera dans la vie des habitants : " C'est un peu comme un aboutissement pour moi. Je n'ai jamais réalisé d'oeuvre aussi imposante. J'espère que beaucoup viendront faire des photos devant ces silos. Je milite pour un art de rencontre, d'échange, de plaisir. "

Au premier plan, dans le cadre de bois, un exemple de trame imaginée par Claude Pasquer pour habiller les trois silos. © Radio France - Michel Benoit

La peinture devrait résister au moins cinq ans au soleil et aux intempéries... Polyrythmie sera inaugurée le 17 septembre.