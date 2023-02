Barneville-Carteret : l’impressionnant élan de solidarité des manchois pour retrouver la chienne Ouna

Où est passée Ouna ? C’est le mystère que tentent de résoudre plusieurs dizaines de personnes sur les réseaux sociaux. Ouna, c’est une chienne beagle de 4 ans qui a disparu le 26 décembre dernier à Barneville-Carteret.

Emmanuelle, sa propriétaire, remue depuis ciel et terre pour retrouver sa chienne. Après les traditionnelles affiches, un groupe Facebook a été lancé : « A la recherche de Ouna » . Aujourd’hui, plus de 240 personnes sont inscrites et aident aux recherches. Certaines font même des patrouilles et vérifient les pistes remontées sur Facebook.

"Cet élan de solidarité est formidable", constate Emmanuelle. "On se tient au courant des infos, on se dit qui fait quoi, qui va où. On quadrille tout le secteur. Pour le moment, on a eu trois signalements pour un chien qui ressemblerait à Ouna, mais nous n'avons aucune certitude pour le moment"

Barneville-Carteret se mobilise également en relayant des messages sur sa page Facebook et sur les panneaux lumineux de la commune.