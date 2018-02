La vidange de sécurité du barrage de Champagney aura duré presque un an en Haute-Saône. D'une capacité de 13 millions de m3 d'eau ce réservoir qui assure l'alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin a été totalement vidé pour inspecter l'ouvrage de 785 m de long sur 36 de haut.

Champagney, France

Construit au XIXème siècle, le barrage de Champagney en Haute-Saône assure une retenue d'eau de 13 millions de m3 d'eau. Il est alimenté par la rivière le Rahin. Sa construction s'est étalée de 1882 à 1932, date de son inauguration.

Barrage de Champagney, Haute-Saône © Radio France - Jean-Francois Fernandez

13 millions de m3 d'eau.

Le bassin de Champagney est une gigantesque retenue d'eau pour assurer l'alimentation en eau du canal de Frahier à Botans, puis du canal du Rhône au Rhin. En période estivale, chaque passage de bateaux aux écluses relâche des centaines de m3 d'eau. Pour assurer la navigabilité, le bassin alimente en eau le canal. Sur la saison de navigation, 8 millions de litres d'eau sont ainsi prélevés dans ce réservoir.

C'est le 5ème barrage le plus important pour VNF, qui en compte 35 sur le territoire national.

Voies Navigables de France (VNF) qui exploite ce barrage possède 35 ouvrages au total en France, celui de Champagney est le 5ème plus important. Pour des raisons de sécurité, une vidange décennale est effectuée pour contrôler la structure du barrage, et procéder à des travaux d'entretien.

Détail des joints lors des travaux sur le barrage VNF de Champagney © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Près de 10 tonnes de poissons prélevés à l'automne.

L'abaissement progressif du niveau du bassin a commencé en juin 2017, avant d'atteindre le niveau le plus bas en octobre 2017 une pêche de sauvegarde a été effectuée. Près de 10 tonnes de poissons ont ainsi été prélevées par un pêcheur professionnel, essentiellement des carnassiers. L''Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Ronchamp Champagney (AAPPMA) réintroduira des poissons à l'automne 2018, cette opération n'est pas possible au printemps lors de la remise en eau du bassin en raison de la période de reproduction des poissons.

Vidange du bassin de Champagney © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Lors de ces travaux, les joints de la construction ont été refaits. Un cloisonnement de la bonde de vidange va permettre désormais d'inspecter cette bonde sans être contraint d'effectuer une vidange totale du bassin. Il ne sera ainsi plus nécessaire de procéder à une pêche de sauvegarde pour sortir tous les poisons.

Une ancienne ligne de chemin de fer

Lors de la construction du barrage, une ligne de chemin de fer passait dans le fond du bassin, et aboutissait au niveau du barrage. Lors de la vidange on peut apercevoir le tracé de cette ancienne ligne, et les vestiges d'un quai de déchargement.

Bassin de Champagney, vestiges de l'ancienne ligne de chemin de fer © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Le coût des travaux, financés par VNF est de 1 million d'Euros. La remise en eau doit intervenir courant mars 2018, selon les conditions météo. L'eau remontera progressivement, afin de contrôler la réaction de la construction qui est restée hors d'eau pendant plusieurs mois.