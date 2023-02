Barrage filtrant pour consulter les automobilistes sur la réforme des retraites à Mauléon

Il n'y a pas que dans les grandes villes que l'on mène des actions contre la réforme des retraites . En Soule, un collectif s'est constitué pour organiser des actions au Pays basque intérieur, loin de Bayonne et Pau. Ce samedi, il avait donné rendez-vous aux militants dès potron-minet à Mauléon-Licharre. Venus de Soule, mais aussi de Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, une trentaine de personnes se sont positionnées aux différentes entrées de la ville. Entre 9h et 11h, elles ont arrêté les automobilistes pour leur proposer de voter "Oui/Bai" ou "Non/Ez" à la réforme. Ce dernier l'emporte largement.

Après deux heures de "consultation citoyenne filtrante", les organisateurs ont ramassé les urnes et dépouillé les bulletins sous le kiosque de Mauléon, au centre-ville. Le "Non" l'emporte à une très large majorité avec 720 bulletins sur les 846 collectés. Un vote évidemment symbolique, mais qui interpelle toutefois par l'ampleur des participants au regard de la population locale. Et encore, une partie des automobilistes a refusé de voter, laissant la fenêtre fermée, tentant parfois d'accélérer à la hauteur des militants, et se fendant, plus rarement, de propos peu amènes.