Kylian Mbappé invite des enfants d'Altorf en Alsace à venir le voir jouer à Paris

Ils n'y croyaient plus. Quand ils ont reçu l'invitation de leur idole l'été dernier, les enfants et les responsables du périscolaire du village d'Altorf dans le Bas-Rhin ont d'abord cru à une blague. Et pourtant, c'est bien réel : ils sont invités ce dimanche par Kylian Mbappé au Parc des Princes à l'occasion du match contre Auxerre.

Les enfants ont posé avec leur maillot du joueur sur le dos

Tout commence il y a un an environ. Dans la cour, Corentin, 10 ans, grand fan du footballeur du PSG, fait une remarque à l'animatrice à côté de lui : "J_e lui ai dit qu'on était vraiment nombreux à avoir des maillots du joueur et du coup on s'est dit qu'on allait faire une photo pour lui envoyer"_. Une séance est donc organisée : certains enfants posent avec leur maillot, de dos. D'autres ont le visage caché par une photo du joueur.

Les élèves et leurs animatrices ont organisé une séance photo avec leurs maillots ou la photo d'Mbappé - .

Une lettre est également écrite par l'équipe d'animation de "Pomme de Pic" dont Pascaline fait partie : "On lui a expliqué qu'on était un petit périscolaire au fond de l'Alsace, que tous les enfants étaient fans de lui, qu'ils avaient tous son maillot, et qu'ils jouaient tout le temps au foot. On a conclu en disant que les rêvent étaient faits pour être réalisés et qu'on comptait sur lui pour avoir une petite réponse".

Je lui ai demandé si c'était une blague

La réponse met un an à arriver par le biais de l'assistante de Kylian Mbappé. Au bout du fil, une autre animatrice, Pauline, n'y croit pas : "Je lui ai demandé si c'était une blague, et puis elle m'a lue la lettre en m'expliquant que le joueur et sa maman avaient été touchés et qu'il voulait nous inviter. On en revenait pas". Les enfants et leurs parents non plus. "J'ai failli tomber de ma chaise" confie Corentin. "Certains pleuraient, d'autres avaient du mal à réaliser" ajoutent Éline, Lina et Inès.

Tout le séjour est pris en charge par le joueur

Ce samedi matin, les 28 enfants vont donc prendre le train et vivre un rêve éveillé. Tout est pris en charge par le joueur : le transport, les tickets pour le match mais aussi l'hébergement. Il y a aussi un rendez-vous "surprise" le dimanche matin. Les enfants espèrent voir leur idole. "Je vais lui dire de ramener la coupe (du monde) à la maison" confie Romain, 11 ans. "C'est un rêve qui se réalise" conclue Jules, 7 ans et demie.

Tous ont prévu, au cas où, une affiche, un maillot ou une photo à se faire dédicacer.

