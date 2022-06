Bas-Rhin : un habitant d'Elsenheim filme le nid de cigognes qu'il a construit au-dessus de sa maison

On connaissait les cigognes de Sarralbe en Moselle, filmées 24H/24, et bien désormais l'Alsace aussi a sa chaine YouTube qui retransmet la vie d'un couple de cigognes. Ça se passe à Elsenheim, un petit village du sud du Bas-Rhin.

C'est l'année dernière, quand il a vu des cigognes sur son trottoir, que Jean-Marc Grollemund a eu l'idée de construire un nid. Il en d'abord installé un sur sa grange, mais il était trop petit. Avant que les cigognes reviennent de leur migration, il en a donc construit un deuxième, plus grand, de 80 centimètres de diamètre qu'il a installé sur son toit.

Jean-Marc Grollemund a construit le nid lui même grâce à sa formation de soudeur - (Jean-Marc Grollemund)

J'ai construit un nid quatre étoiles

"J'ai une formation de soudeur et je suis passionné de bricolage" explique le retraité. "J'ai d'abord construit un cercle avec des traverses et des renforts, ensuite on l'a habillé avec des morceaux de bois et puis au fond j'ai placé des branches de maïs et des feuilles. J'en ai même fait un peu trop parce que d'habitude il faut juste une structure et après les cigognes font le reste. Là j'ai fait un nid quatre étoiles".

La chaîne YouTube diffuse 24H/24

Un nid au dessus duquel il a placé une caméra qui diffuse sur YouTube, 24H/24 la vie des cigognes et de leur trois cigogneaux nés au printemps. "J'ai regardé et j'ai vu qu'en Allemagne ça se faisait beaucoup de filmer les nids alors j'ai eu aussi envie de le faire. J'ai eu un petit soucis avec le dernier orage donc la transmission s'est arrêtée pendant quelques jours, mais je vais réinstaller le câble" précise Jean-Marc Grollemund.

Jean-Marc Grollemund explique comment lui est venue l'idée de la caméra sur le nid Copier

La caméra a capté l'arrivée du couple en février - (Jean-Marc Grollemund)

La chaîne YouTube compte pour l'instant 63 abonnés : beaucoup d'habitants des environs, mais il y a eu aussi des connexions venues d'Allemagne. Jean-Marc Grollemund espère que sa petite chaine va grandir progressivement et attend maintenant de scruter les premiers envols des cigogneaux en juillet, avant les grands départs en septembre.

Jean-Marc Grollemund regarde plusieurs fois par jour comment va la famille de cigognes © Radio France - Emilie Pou

Reportage auprès de Jean-Marc Grollemund à Elsenheim Copier