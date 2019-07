EN IMAGES - Bas-Rhin : une exposition d'art contemporain dans un ancien poulailler

Neugartheim-Ittlenheim, France

C'est un projet insolite. Une exposition d'art contemporain dans un ancien poulailler. Ça se passe à Neugartheim-Ittlenheim (Bas-Rhin), un petit village du Kochersberg situé à 25 kilomètres de Strasbourg. C'est une Alsacienne qui est à l'origine de ce projet. Dorothée Steinmetz, 37 ans, travaillait dans l'audiovisuel, mais il y a un an et demi, elle décide de changer de vie et se reconvertit dans le milieu culturel.

Dorothée Steinmetz a transformé l'exploitation familiale en un lieu d'exposition. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Après avoir suivi une formation de six mois, elle crée son association "La Serre", démarche des artistes et investit l'exploitation familiale située à Neugartheim-Ittlenheim (Bas-Rhin). "J'ai réinvesti l'ancien poulailler, en inactivité depuis près de trois ans, et je l'ai réaménagé en espace d'exposition d'art contemporain", raconte Dorothée Steinmetz, avec 400 mètres carrés d'expositions et 300 mètres carrés d'espace buvette et détente".

Le lieu est composé de 400 mètres carrés d'expositions et de 300 mètres carrés d'espace buvette et détente. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Rendre la culture accessible à tous

L'objectif : rendre la culture accessible à tous. "Qu'on aille souvent au musée ou pas, qu'on habite la ville ou la campagne, peu importe, tout le monde est le bienvenu", explique Dorothée Steinmetz. Une démarche qui se veut sociale, culturelle, mais aussi écologique. "L'idée, c'était aussi de récupérer un maximum de matériaux à la ferme, qui ne servent plus, pour monter la scénographie. Ainsi, 90 % des matériaux utilisés sont des matériaux de récupération". L'espace accueille aujourd'hui cinq expositions : quatre expositions de photographies et une vidéo, réalisées par des artistes françaises et une Suisse. La Serre est ouverte au public du vendredi au lundi jusqu'au 11 août.

L'espace accueille aujourd'hui cinq expositions : quatre expositions de photographies et une vidéo, réalisés par des artistes françaises et une Suisse. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

