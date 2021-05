Bas-Rhin : Vizir le dromadaire alsacien, nouvelle mascotte de Goxwiller

Il fait sensation dans le village et sur les réseaux sociaux depuis son arrivée à Goxwiller, dans le Bas-Rhin : Vizir, jeune dromadaire de deux ans a trouvé sa place en Alsace.

Vizir et sa maîtresse, Silke Roth, 22 ans

Bien installé au milieu des poules, lapins, chevaux et chiens de cette vieille ferme alsacienne de Goxwiller dans le Bas-Rhin, Vizir le dromadaire s'est bien acclimaté. "Ça a été le coup de foudre" pour Silke, sa jeune propriétaire. Dans le village, il attire depuis son arrivée en février dernier passants et enfants : une vraie mascotte.

Un dromadaire en Alsace

Vizir a deux ans, un jeune dromadaire que Silke Roth, 22 ans va éduquer comme elle l'a déjà fait pour ses chevaux : "C'était un rêve de mon papa et c'est devenu le mien : nous sommes allés le chercher dans un élevage en Lozère après nous être bien renseignés."

300 kg pour 1m80 au garrot et une grosse laine en hiver pour se protéger du froid, qu'il perd en été : Vizir s'acclimate bien au temps alsacien et peut toujours se réfugier au chaud dans son box quand il pleut ou vente.

Vizir le dromadaire dans le jardin de la ferme familiale © Radio France - Marie Maheux

La mascotte du village

Forcément, lors de ses premières sorties pour rejoindre les prés environnants, Vizir créé l'évènement dans le village : "Les enfants surtout passent pour le voir, et je pense que les gens du village l'aiment bien", explique Silke. Vizir lui passe beaucoup de son temps avec Crémant, 30 ans passés, l'un des chevaux de Silke et de sa famille.

Prochaine étape pour Silke : le monter quand il aura atteint cinq ou six ans et sera déjà bien éduqué "et peut-être même lui faire découvrir le sentier des chameaux, jusqu'au Mont Sainte-Odile" lance Silke en souriant.

Vizir le dromadaire dans la ferme familiale © Radio France - Marie Maheux