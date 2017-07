Basket : Tony Parker à Fécamp pour les 10 ans du TP Camp

Comme chaque année, le joueur de NBA aux Etats-Unis, Tony Parker est passé à Fécamp pour voir les enfants qui participent au stage intensif de basket de son TP Camp. Lundi soir, c'était match de gala car le TP Camp fête ses 10 ans à Fécamp, là où Tony Parker a débuté le basket.

10 ans que Fécamp accueille le TP Camp ! Au mois de juillet, c'est devenu une tradition, des enfants viennent de toute la France passer deux à trois semaines à Fécamp, dans un camp de basket créé donc il y a 10 ans par leur idole, l'enfant du pays : le joueur de NBA de basket Tony Parker. Son premier club fût à Fécamp et il y a vécut un moment alors chaque année il revient voir les enfants qui participent au camp intensif de basket.

Un esprit convivial

Depuis 10 ans, le TP Camp de Fécamp a formé entre 4 000 et 5 000 enfants. Au moment des inscriptions, en 30 minutes les places sont toutes attribuées, il y a souvent plus de 1 000 personnes en liste d'attente. Le stage intensif se déroule en juillet au sein du lycée de Fécamp qui pour l'occasion prête ses locaux. L'originalité du camp, voulu par Tony Parker, c'est justement sa présence. Il vient généralement une voire deux semaines entières, exceptée l'an passé car il a enchaîné la naissance de son deuxième fils et les Jeux Olympiques avec la France. Cette année, pour fêter les 10 ans du camp, il fait un passage express entre la Suisse et l'Argentine, mais les enfants apprécient être en petit comité avec lui.

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté au TP CAMP de Fécamp Copier

Il a un emploi du temps chargé mais il essaye de parler et rigoler avec nous, c'est vraiment bien !"-Théo, 15ans, 3ème participation au TP Camp

Lundi soir, il y avait un match de gala pour fêter les 10 ans du TP Camp à Fécamp, dans le gymnase du lycée. Tony Parker a coaché l'une des équipes. © Radio France - Amélie Bonté

Quand on a commencé, on voulait juste créé un camp sympa, où les jeunes peuvent s'amuser[...] mais avec les meilleurs coachs."- Tony Parker

ECOUTEZ Tony Parker Copier

L'avenir du TP Camp à Fécamp est assuré contrairement au camp de Lyon arrêté, (Tony Parker est président du club de basket de l'Asvel Lyon Villeurbanne) aussi pour privilégier la qualité des intervenants en Normandie. Qui sait, un jour on verra peut-être les fils de TP sur les parquets fécampois...