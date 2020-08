Bassin d'Arcachon : Jean-Jacques Savin prépare la traversée de la Manche à la nage

C'est un objectif de plus pour ce militaire à la retraite : traverser à la nage et sans palmes la Manche entre la France et l'Angleterre. Le défi est prévu en septembre prochain.

Il faut compter 45 kilomètres de natation et environ 20 heures dans l'eau. - Jean-Jacques Savin

Le septuagénaire est en pleine phase de préparation. D'ailleurs ce samedi 15 août, il a prévu une petite séance d'entraînement : une traversée du Bassin d'Arcachon du Cap Ferret à Arès, soit 14 kilomètres de nage. Il lance un appel à celles et ceux qui voudraient nager à ses côtés. Jean-Jacques Savin cherche des partenaires nageurs et des bateaux suiveurs pour assurer la sécurité.

Rendez-vous à Arès samedi après-midi autour de 15 heures pour voir l'arrivée de Jean-Jacques Savin et pour les plus courageux il vous attend à 9h00 à Bélisaire au Cap Ferret pour nager avec lui ... et vous avez le droit aux palmes !