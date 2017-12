Gujan-Mestras, France

Les quatre jeunes circulaient vers 23h ce mercredi soir en direction de la jetée du port de la Hume, à Gujan-Mestras sur le Bassin d'Arcachon. C'est le journal Sud-Ouest qui raconte leur mésaventure. Le conducteur aurait, alors que l'ambiance était montée d'un cran dans l'habitacle, confondu les pédales de son véhicule. Au lieu d'appuyer sur la pédale de frein, il aurait appuyé sur la pédale d'accélération. Résultat, la voiture a fait une embardée et a terminé sa course dans l'eau du port. Heureusement les quatre passagers ont réussi à sortir du véhicule et à regagner la rive sans problème. Ils se sont simplement offert une baignade dans l'eau glacée. Et leur voiture risque fort d'être désormais inutilisable.