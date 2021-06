Après deux ans de chantier, l'Espérance III sera mis à l'eau ce jeudi sur le lac d'Annecy

Après deux ans de chantier, la réplique du bateau historique du lac d'Annecy, l'Espérance III rejoint par camion le rivage et le quai des Marquisats ce mercredi. La mise à l'eau de cette barque de 22 tonnes commencera demain.

C'est un convoi inhabituel et extra-ordinaire qui va traverser la ville d'Annecy en Haute-Savoie ce mercredi soir. En début de soirée, chargée sur un camion porteur, une barque en bois de 22 tonnes et presque 20 m de long va quitter le quartier de Cran-Gevrier où elle a été construite pour rejoindre les bords du lac aux Marquisats avant d'être mis à l'eau demain jeudi.

La réplique de l'Espérance II des années 1900

Cette barque c'est la réplique du bateau historique du lac d'Annecy que l'association Espérance III est en train de ressusciter.

Physionomie de l'Espérance III une fois parée de ses deux mâts et voiles - Association Espérance III

A quelques heures de la mise à l'eau, et après deux ans d'un énorme travail de la part des quatre charpentiers de Marine et dizaines de bénévoles, l'émotion était palpable dans l'enceinte des anciennes Forges de Cran où un hangar a été loué ces deux dernières années et transformé en chantier naval .

Écoutez le reportage de Marie AMELINE sur le chantier de construction de Cran-Gevrier à Annecy Copier

PROGRAMME

- mardi 22 juin à 19 h, le convoi quittera le site des Forges de Cran pour s’acheminer jusqu’aux Marquisats.

Un itinéraire qui débutera chemin des Grèves à Cran, passera à l’arrière de la Turbine pour récupérer la rocade puis l’avenue du Rhône et le Crêt du Maure.

Le temps pour l’acheminement du bateau est estimé à 4 h soit une arrivée prévue vers 23 h.

Le bateau passera la nuit du mardi 22 juin sur la grue de levage pour être progressivement mis à l’eau à partir du mercredi 23 juin jusqu’au vendredi 25 juin, jour de son départ pour être entreposé en cale sèche à Sevrier.