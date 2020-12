"Battle des gares" : Chamonix en lice pour devenir la plus belle gare de France

Il y a eu les fromages, les cathédrales, c'est maintenant au tour des gares de France de s'affronter en duel. Sur Facebook, la page "SNCF Gare & Connexions" lance pour la troisième année consécutive son concours national : "le Battle des gares". 32 édifices sont en compétition avec une opposition par jour.

Chamonix opposée à Lorient

En Haute-Savoie, la championne s'appelle Chamonix. La gare située au pied du Mont-Blanc monte sur le ring ce mardi à 10 heures face à un adversaire d'un autre style : la gare de Lorient.

Une opposition entre mer et montagne avec d'un côté, la gare de Chamonix, traditionnelle et fidèle au style des Alpes, et de l'autre côté, Lorient et son édifice plus moderne, qui rappelle la coque d'un navire de pêche. Pour gagner, il faut récolter un maximum de votes sur le post Facebook. La gare de Metz est pour l'instant la favorite de la compétition : elle a remporté les deux précédentes éditions du tournoi.