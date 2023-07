Batz-sur-Mer s'inspire du film Barbie pour promouvoir les sauveteuses en mer

Le nom des acteurs en haut de l'affiche, le titre en lettres roses et blanches, jusqu'à la blondeur des personnages : la Ville de Batz-sur-Mer a réussi son coup de com' pour promouvoir les sauveteurs en mer. "L'idée, c'était de surfer sur la sortie du film Barbie mercredi en détournant l'affiche", explique Frédéric Sauton, directeur de la communication.

C'est grâce à sa fille, qui a 15 ans et demi et voulait voir le film Barbie, que l'idée est venue à Frédéric Sauton : "Au lieu d'avoir Barbie qui soit sur les épaules de Ken, on a Erwann et Alexandre qui sont sur les épaules de Justine. Le slogan, c'est : 'ils peuvent tout faire, elle aussi !' Et elle est même plus forte que les garçons car elle en porte deux."

Sur l'affiche, tout est vrai... ou presque. "Les abdos sont vrais, la pose est un tout petit peu trichée puisque les garçons sont debout sur un muret qu'on ne voit pas mais ils font des squats pour être en appui sur les épaules de Justine. La seule chose de fausse, c'est le palmier", raconte en riant le directeur de communication de Batz-sur-Mer.

Derrière le côté rigolo de l'affiche, l'idée est d'attirer davantage de filles chez les sauveteurs en mer : "L'année dernière, on n'avait aucune fille. Cette année, on a la chance d'en avoir une et on essaie de casser un peu les codes, les mauvaises habitudes."

La fille en question, c'est Justine, 22 ans, qui termine sa 3ᵉ année de médecine. C'est sa 4ᵉ saison de sauveteuse en mer. Elle pense qu'il y a peut-être "une barrière mentale" car les sélections physiques sont les mêmes pour les filles et les garçons. Elle tient à les rassurer : "Honnêtement, ça se passe bien. Je vous recommande, c'est une super expérience !"

"On nous demande des selfies et notre numéro de téléphone"

L'affiche Barbie a récolté en 24 heures près de 500 "J'aime" sur Instagram. Et depuis, les trois maîtres-nageurs sauveteurs sont très sollicités sur la plage Valentin de Batz-sur-Mer. "On nous demande des selfies tous les jours et même notre numéro de téléphone", rigole Alexandre qui, le reste de l'année, est préparateur physique dans une salle de cross fit à Toulouse.

La Ville de Batz-sur-Mer a l**'habitude des communications décalées**. L'an dernier, une campagne a été faite avec des agents municipaux et des élus qui reproduisaient des scènes de la pop culture, comme le film Dirty Dancing ou l'album Abbey Road des Beatles. En 2021, c'est Frédéric Sauton lui-même, qui posait avec beaucoup d'auto-dérision entre deux maîtres-nageurs. "On essaie de braquer les projecteurs sur Batz-sur-Mer et d'envoyer de la joie, de la bonne humeur avec un ton décalé, pour valoriser notre petite cité de caractère et donner envie aux gens de venir", explique le directeur de communication.