Bayonne-Biarritz : deux derbys pour le prix d'un

Le 4 avril, il y aura deux derbys à Bayonne. Le classique affrontement entre les deux clubs de proD2, Bayonne et Biarritz, et aussi un tout nouveau derby...de pelote entre anciennes gloires des deux équipes.

Bayonne, France

En football on connait le classique affrontement Paris-Marseille. En rugby, il n'y a qu'un derby en France et c'est au Pays Basque : le duel entre Bayonne et Biarritz. En proD2, ce sera le 4 avril. Mais cette année pour la première fois d'anciennes "figures" des deux clubs s'affronteront à la pelote.

La partie de pala est programmée le 4 avril à partir de 18 heures au Trinquet Moderne de Bayonne. Dans ce temple de la Pelote basque quatre hommes se trouveront sur la "kancha" :

Deux anciens du Biarritz Olympique

Imanol Harinordoquy (au BO de 2004 à 2014)

Damien Traille (au BO de 2004 à 2014)

Et deux anciens de l'Aviron Bayonnais

Pépito Elhorga (à Bayonne de 2007 à 2012) (auparavant, à Agen de 99 à 2007 et à Biarritz de 96 à 98)

Jean-Jo Marmouyet (pur Bayonnais de 1999 à 2018, professionnel à partir de 2006)

Les petites phrases (déjà !) du derby

Lors de la présentation de ce derby Damien Traille n’était pas présent. Il travaillait à Pau. Commentaire de Pepito Elhorga : "je crois qu'il a peur !". Pour Imanol Harinordoquy "ce serait bien qu'on se confronte ailleurs qu'en rugby" L'idée d'une partie de pelote "est très sympa" "Pour nous (les Biarrots) ce sera difficile car ce sera un déplacement". Jean-Jo Marmouyet est de loin le plus jeune retraité : "j'ai moins d'entrainement à la pelote (que les autres) même si je fais partie d'une famille de pilotari"

Derby de pelote pour une bonne cause

Tous se connaissent. Tous ont participé à des derbys. Certains se sont directement affrontés sur les pelouses lors de ces journées épiques. Cette fois, ces étoiles de l'ovalie se défient à pala. Avec cette raquette en bois tous espèrent l'emporter. Mais derrière cette partie il y a l'association "au cœur des jumeaux".

142 défibrillateurs déjà offerts aux clubs de sport locaux

A l'issue de la partie, "au cœur des jumeaux" offrira deux défibrillateurs à deux associations de supporteurs : la Peña Baiona (Aviron Bayonnais) et les Socios du BO. Depuis sa création en 2011 à Tyrosse l'association a livré 142 défibrillateurs aux clubs du comité de rugby côte basque-Landes. Des clubs de rugby mais aussi de football, de handball et de basket. Quand on sait que le prix d'un de ces engins oscille entre 1500 et 1800 euros...

Le défi de pelote sera disputé (en 50 points) le 4 avril à partir de 18 heures au Trinquet moderne de Bayonne. L'entrée sera libre.