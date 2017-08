Bayonne : les toros de la corrida du 15 aout visibles durant deux jours aux corrales (PHOTOS)

C'est toujours un événement. Jeudi et vendredi, on pouvait admirer les taureaux prévus pour la corrida du 15 aout (mardi) dans les arènes Bayonnaises. Un lot de Garcigrande et de Dominguo Hernandez qui a impressionné les visiteurs dans les corrales de Bayonne, quartier Habas la plaine.

Des taureaux que l'on peut admirer discrètement et en silence grâce à des œilletons disposés dans les murs des enclos. Un lot de Garcigrande et de Dominguo Hernandez en provenance de la province de Salamanque. Des animaux larges de cornes et de poitrine (trapio).

Les bêtes (pesant chacune de 550 à 600 kilos) seront torées mardi 15 aout dans les arènes Bayonnaises lors d'une corrida goyesque (avec 150 musiciens et choristes et des cuadrillas de toreros habillées avec des habits s'inspirant de l'époque du peintre Goya (fin 18ème siècle-début 19ème). Le moins que l'on puisse dire est que les visiteurs se disaient tous impressionnés.

La carrosserie est belle...attendons de voir le moteur ! — un admirateur bayonnais

Les taureaux de Garcigrande seront torées mardi prochain par Enrique Ponce, Curro Diaz et Alberto Lopez-Simon à partir de 18h.

