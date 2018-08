Pyrénées-Atlantiques, France

C'est une drôle d'idée pour tester les richesses des sols dans les champs, mais le résultat est flagrant : les slips blancs et propres ont certes changé de couleurs après quelques jours, mais ils ont surtout été réduits au strict minimum après deux mois d'expérience. Il ne reste que l'élastique.

Pour ce test grandeur nature auprès de 90 agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques, l'association Agro Réseau a commandé environ 200 slips en coton. Cette matière se dégrade avec le temps. Elle aurait pu aussi choisir un T-Shirt ou un short, mais évidemment l'idée du slip, c'est d'attirer l’œil et de faire sourire.

Derrière cette expérience, il y a une vraie démarche scientifique : comment le sol travaille tout seul, sans l'intervention de l'homme, à une époque où on veut réduire les pesticides notamment. Au final, il existe des différences en fonction des types de sol et du climat. Mais surtout en fonction des pratiques. L'association Agro Réseau 64 milite justement pour réduire le travail du sol, moins de labours, davantage de rotations dans les cultures, et le placement de couverts végétaux en hiver. Quelques recettes qui s'appliqueraient aussi à nos jardins.