Béarn : le restaurant éphémère des habitants de Saint Faust

En ce premier mai, des habitants de Saint Faust ont crée un restaurant d'un jour, à la salle des fêtes du village. Ils ont fait la cuisine et le service. Ils ont sollicité des producteurs de la communes, sous la houlette du chef David Ducassou

David Ducassou à droite et sa brigade d'un jour

L'idée de quelques habitants de Saint Faust est simple et désintéressé. Ce mercredi, pour le premier mai, ils ont crée un restaurant éphémère. Un restaurant d'un jour. D'un seul service même. ce mercredi midi. Cela s'est passé à la salle des fêtes du village. La brigade a proposé un repas à sept plats. Avec des produits de Saint Faust : miel, poulets, fruits, légumes, fromages, lait, œufs, veau et vin. Les habitants ont même été invités à chasser l'escargot. Ils ont ensuite cuisiné et fait le service à tous ceux qui avaient réservé.

David Ducassou, du restaurant Cap e tot de Morlanne, est le seul qui n'est pas de Saint Faust dans cette histoire. Le chef a été invité à encadrer cette brigade éphémère, tout aussi nombreuse et de bonne volonté qu'inexpérimentée.

Le menu de ce repas du premier mai à Saint Faust © Radio France - Daniel Corsand

A noter que ce repas a été dédié à Jean Claude Labat, ancien maire de Saint Faust, et décédé dimanche.