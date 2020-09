Serres-Castet : une machine à désinfecter les caddies face au coronavirus, une première en Béarn

Et si une machine s'occupait de désinfecter votre caddie ? Depuis jeudi dernier, les clients de l'Intermarché de Serres-Castet, près de Pau, sont invités à faire passer le chariot à travers un portique avant de faire leurs courses pour que du gel hydroalcoolique soit pulvérisé dessus. Une solution plus rapide et moins contraignante pour les salariés du magasin qui devaient auparavant prendre le temps de s'en occuper en plus de leurs autres tâches.

Rassurer clients et employés

"C'est vraiment pour rassurer à la fois les clients et nos collaborateurs car chaque caddie qui rentre est sain, explique le directeur du magasin, Tony Holmose. C'est de la pulvérisation de gel hydroalcoolique : _même si un client ne se désinfecte pas les mains, il a du produit automatiquement en touchant ensuite le caddie_". Un investissement sur le long terme pour l'enseigne car "on sait que le coronavirus va durer un moment, ça nous a paru naturel d'installer ça pour mettre en sécurité tout le monde".

Le dispositif séduit la majorité des clients. "Ce n'est pas une mauvaise idée vu le nombre de chariots, lance Michelle. C'est mieux pour les gars qui tiraient tous les chariots pour les désinfecter !". "La personne qui désinfectait faisait juste la barre où on pose les mains, alors que la machine fait tout le chariot ", ajoute Eliane. "Je suis un peu sceptique car c'est rapide mais _ça rassure quand même_", conclut Lionel.