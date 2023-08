Béarn : une centaine de cigognes dans un champ attirent les curieux

S'il n'est pas rare de croiser chez nous des cigognes sur leur chemin vers le sud en cette période de l'année, il faut bien reconnaître que ce samedi, à la sortie de Lescar, tout proche du rond-point du siège d'Euralis, elles étaient très nombreuses à faire une pause. Une centaine de grands échassiers blancs qui ont attiré l'œil des curieux durant une bonne partie de la matinée, la plupart sortant smartphones et autres appareils photos pour capturer la scène. Céline Garcia, photographe prévenue par des amis en a profité : "on a pu les admirer en restant à bonne distance pour ne pas les déranger. Des gens de Poey-de-Lescar qui étaient avec moi n'avaient jamais vu ça non plus, autant à la fois. Elles sont quand même assez imposantes, c'était impressionnant, une belle découverte !"

La présence des nombreux oiseaux a attiré les curieux. - Céline Garcia