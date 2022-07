Beaune : mise aux enchères de deux avions de chasse de la collection de Michel Pont

Vente à 14h30 au Palais des congrès de Beaune ce dimanche 3 juillet de plusieurs voitures de collections, mais aussi de deux avions de chasse de la collection de Michel Pont. Exposés au château de Savigny-lès-Beaune, ils avaient servis l'un pour 'l'armée portugaise, le second pour l'armée belge.

Envie d'un avion de chasse qui ne vole plus ? La vente aux enchères au Palais des congrès de Beaune de ce dimanche 3 juillet est faite pour vous. Deux avions militaires seront proposés à la vente au prix de 10.000 et 20.000 euros par Christophe Pont. C'est l'un des héritiers de Michel Pont, collectionneur de motos, de voitures et d'aéronefs entre autres.

Exposés au château de Savigny-lès-Beaune

L'ensemble de ses collections se trouvent au domaine du château de Savigny-lès-Beaune. Quatre voitures de course, deux motos et un canot seront également vendus dans le cadre de la succession de Michel Pont décédé en septembre dernier.