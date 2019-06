Beauval : deux gorilles nés au zoo-parc vont être réintroduits en milieu naturel au Gabon, une première

Beauval, Ouchamps, France

C'est une première pour Beauval et pour des gorilles nés en France : le zoo-parc va participer à une réintroduction de gorilles des plaines de l’Ouest en milieu naturel. Ces deux femelles gorilles, nées à Beauval, Kuimba, âgée de 9 ans et son aînée Mayombé, âgée de 12 ans, (toutes les deux filles d'Asato) vont donc partir pour l'Afrique et le Gabon ce 24 juin pour rejoindre le Parc National des Plateaux Batéké où elles seront relâchées progressivement.

Pour leur voyage, ces deux gorilles seront accompagnés de Rodolphe Delord (directeur du ZooParc de Beauval), Éric (directeur de la conservation), Delphine (chef animalière adjointe), Manon (responsable du secteur gorilles) et Antoine (vétérinaire au ZooParc de Beauval). Des amoureux, des passionnés des animaux qui connaissent parfaitement Kuimba et Mayombé et qui pourront donc faciliter leur nouvelle vie en milieu naturel. Le voyage de l'équipe et de ses deux protégées sera à suivre sur le blog du zoo-parc.

Cette opération de réintroduction est réalisée en collaboration avec la fondation Aspinall, à l’origine de ce programme de réintroduction financé en partie par Beauval Nature.