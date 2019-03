Bébé appelé "Griezmann Mbappé" à Brive : la justice refuse les prénoms

Il ne pourra pas s'appeler "Griezmann Mbappé". Selon les informations de France Bleu Limousin, la justice vient de s'opposer au fait qu'un bébé né à Brive, et que ses parents voulaient prénommer ainsi, porte les noms des deux joueurs de l'équipe de France de foot.

Non, ils ne peuvent pas le prénommer "Griezmann Mbappé". La justice refuse que les parents d'un bébé né mi-novembre dernier à Brive, en Corrèze, appellent leur fils du nom des deux stars de l'équipe de France de foot avec qui Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont remporté la coupe du Monde l'été passé. L'histoire avait eu un écho retentissant à l'automne dernier.

Selon les informations de France Bleu Limousin, telle est la décision qui vient d'être rendue par un juge aux affaires familiales il y a quelques jours. Le magistrat avait été saisi par le procureur de la République, lui-même alerté par l'officier d'état civil de la ville de Brive interloqué par ces prénoms et qui avait estimé que cela était " de nature à porter préjudice à l'enfant ". Le juge a pensé de même et a décidé la suppression des prénoms Griezmann et Mbappé sur les registres de l'état civil. En accord, semble-t-il, avec les parents, il a finalement été décidé de prénommer l'enfant "Dany Noé". Mais, en dépit de cette décision de justice, l'acte de naissance du bébé portera toujours mention, en marge, de la volonté première de ses parents de l'appeler Griezmann Mbappé.