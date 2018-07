Seine-et-Marne, France

Cadeau de la SNCF après un heureux événement sur l'une de ses lignes franciliennes. Le petit Loïc est né mardi à la mi-journée, à bord d'un train de la ligne P du Transilien, entre Provins et la gare de l'Est. L'enfant et sa maman se portent bien, mais une question restait en suspens depuis 48 heures : le nouveau-né allait il recevoir le même cadeau que le petit garçon né en juin sur le RER A, qui pourra voyager gratuitement pendant 25 ans sur le réseau RATP ? La réponse est oui.

SNCF a le plaisir d'offrir au petit Loïc, bébé né à bord de la @LIGNEP_SNCF, la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau #Transilien jusqu'à ses 25 ans ! 👶😍🚆#Bienvenue#FélicitationsAuxParents#LePapaEstContentpic.twitter.com/WO96nMFTas — SNCF Transilien (@Actu_Transilien) July 26, 2018

La ligne P l'a elle même annoncé ce jeudi sur son compte Twitter. Le petit Loïc pourra voyager gratuitement sur le réseau Transilien pendant 25 ans. C'est son père, incrédule, qui est venu chercher le cadeau. "Au début j'ai cru que c'était une blague", a-t il même confié, avant de repartir avec ce cadeau de naissance qui sort de l'ordinaire.