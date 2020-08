Bébert, le bélier de la Bastille, a retrouvé une nouvelle famille

La belle histoire de Bébert, le bélier de la Bastille ! L'animal errait sur les hauteurs de Grenoble. Alertée par des promeneurs, la SPA du Dauphiné l'a récupéré et lui a trouvé une nouvelle famille. Il vit, depuis vendredi, à Vif, entouré d'une brebis et de ses deux agneaux.

Cela faisait plusieurs jours que des promeneurs, se baladant sur la Bastille -cette petite "montagne", emblématique de Grenoble, à laquelle on accède par les célèbres bulles- croisaient un jeune bélier gambadant et broutant.

Le gentil Bébert, un vrai "pot de colle"

Pas farouche ni agressif pour deux sous, comme peuvent l'être les béliers, il venait vers eux gaiement, semblant rechercher la présence humaine. Un jour, il a été retrouvé attaché à un pieu, comme la chèvre de Monsieur Seguin. Les randonneurs ont alors alerté la SPA du Dauphiné

Facebook au secours du bélier

"Nous ne pouvions pas garder Bébert, comme une bénévole l'avait très vite surnommé, car chez nous, il n'y a pas d'herbe. Il est allé au Versoud, à la fourrière qui nous a demandé de lui trouver rapidement une famille adoptante" explique Gérard Lassiaz, le président de la SPA du Dauphiné.

Nouvelle maison à Vif, pour Bébert

L'association a donc lancé des appels sur les réseaux sociaux et lui a trouvé une nouvelle maison. "Il est parti vivre chez un couple, à Vif, qui a déjà adopté un de nos chiens, Tino. ces personnes ont hérité de leurs parents d'un brebis et de ses deux agneaux. Des animaux de compagnie avec lesquels, on l'espère, Bébert va bien s'entendre !"

La SPA du Dauphiné a déjà recueilli un cochon thaïlandais, des perroquets du Gabon ou encore des chinchillas, mais un bélier, c’était la premier fois !

Bébert, qui, pourtant, n'était pas agressif, avait été retrouvé attaché sur les pentes de la Bastille -

Moins d'abandons que les étés précédents

Cet été, la SPA du Dauphiné, qui emploie 6 salariés, abrite 70 chiens et 70 chats. "C'est nettement en dessous des étés précédents" estime Gérard Lassiaz. "Ce qui prouve qu'il y a eu _moins d'abandons que d'habitude !__" _Mais concernant Bébert, il semble qu'il ait été bel et bien abandonné., selon le président de la SPA. "Son ancien propriétaire l'a sans doute relâché à la Bastille, pensant qu'il y trouverait toujours de quoi manger."

En 2019, la SPA du Dauphiné a réussi à faire adopter 950 animaux